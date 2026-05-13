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Carl Zeiss Meditec in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori
Carl Zeiss Meditec in discesa a Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per Carl Zeiss Meditec, che passa di mano in perdita del 7,45%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Carl Zeiss Meditec è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,78. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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