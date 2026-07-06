Francoforte: positiva la giornata per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Seduta positiva per Carl Zeiss Meditec, che avanza bene del 2,78%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Carl Zeiss Meditec rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,91 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 29,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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