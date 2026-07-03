Francoforte: andamento sostenuto per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Scambia in profit Carl Zeiss Meditec , che lievita del 3,03%.



L'andamento di Carl Zeiss Meditec nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Carl Zeiss Meditec è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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