Difesa, il produttore ceco di munizioni CSG punta ad una quota in KNDS

(Teleborsa) - Secondo quanto riferisce il Financial Times, il gruppo ceco Czechoslovak Group ha avanzato nelle scorse settimane una proposta alle famiglie tedesche che detengono il 50% di KNDS, il produttore franco-tedesco di carri armati, per acquisire una quota significativa della società con un'offerta prevalentemente o interamente in contanti.



L'operazione si inquadrerebbe nel tentativo di consolidamento dell'industria della difesa europea, ma dovrà fare i conti con inevitabili resistenze politiche: lo Stato francese detiene infatti l'altra metà di KNDS.



La proposta arriva mentre KNDS sta procedendo con un piano di quotazione in borsa entro inizio luglio, puntando a una capitalizzazione di mercato tra 15 e 20 miliardi di euro. Anche il governo tedesco sta discutendo della quota da acquistare dalla componente tedesca del capitale.





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