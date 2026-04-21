Usa, budget per la difesa: Trump chiede 1.500 miliardi di dollari per il 2027

(Teleborsa) - Martedì il Pentagono ha svelato ulteriori dettagli sulla richiesta di bilancio della difesa da 1.500 miliardi di dollari avanzata dal Presidente Donald Trump per il 2027.



Tra le novità, il Pentagono ha creato una categoria denominata "priorità presidenziali", che comprende il sistema di difesa missilistica Golden Dome, il dominio dei droni, l'intelligenza artificiale e le infrastrutture dati, nonché la base industriale della difesa, come hanno riferito funzionari del Pentagono ai giornalisti.



L'anno scorso, Trump aveva chiesto al Congresso un bilancio nazionale per la difesa di 892,6 miliardi di dollari, a cui si sono aggiunti 150 miliardi tramite una richiesta di bilancio supplementare, portando il costo totale oltre i 1.000 miliardi per la prima volta nella storia.



Per quanto riguarda la costruzione navale, il bilancio prevede oltre 65 miliardi di dollari per l'acquisto di 18 navi da guerra e 16 navi di supporto prodotte da General Dynamics e Huntington Ingalls Industries , nell'ambito di quella che il Pentagono definisce l'iniziativa "Golden Fleet".



Il bilancio prevede un incremento degli acquisti di F-35 da parte di Lockheed Martin , portandoli a 85 velivoli all'anno, e include 102 miliardi di dollari per l'acquisto di velivoli e per la ricerca e sviluppo, con un aumento del 26% rispetto all'anno precedente.



Per quanto riguarda i droni, alti funzionari hanno descritto la richiesta come il più grande investimento nella guerra con droni e nella tecnologia anti-drone nella storia degli Stati Uniti. Il bilancio prevede 53,6 miliardi di dollari per piattaforme di droni autonomi e logistica per le zone di guerra, insieme a 21 miliardi di dollari per munizioni, tecnologie anti-drone e sistemi avanzati.



La richiesta include un aumento salariale che privilegia i militari di grado inferiore, con un incremento del 7%, del 6% per i loro superiori e del 5% per i gradi più alti. Il bilancio propone anche l'ampliamento delle forze armate con 44.000 nuovi membri nell'anno fiscale 2027, dopo l'aggiunta di oltre 20.000 unità nel 2026.

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