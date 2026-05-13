Ferretti, KKGC notifica a governo timori su possibile violazione golden power dei soci cinesi

(Teleborsa) - KKCG, società dell'imprenditore ceco Karel Komarek, ha formalmente notificato al Governo italiano alcune preoccupazioni sulle recenti acquisizioni di azioni Ferretti da parte di soggetti di nazionalità cinese e di soggetti collegati a Weichai.



Stamattina MF ha scritto che, in vista dell'assemblea di domani, il fronte cinese ha rafforzato la sua presenza nel capitale. Oltre al socio di controllo Weichai, anche Bank of China ha portato la propria quota vicino al 2%, mentre AdTech Advanced Technologies è salita al 2,8%.



Queste informazioni "rafforzano le nostre preoccupazioni in merito al rispetto della normativa applicabile, inclusi possibili inadempimenti agli obblighi di notifica in relazione alla proprietà e al controllo di una società operante in settori di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale e la difesa (golden power)", si legge in una nota.



KKCG Maritime conferma la propria "posizione di azionista responsabile, impegnato a garantire una governance trasparente e a contribuire allo sviluppo e alla crescita" di Ferretti, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della cantieristica navale.













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