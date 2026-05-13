ENEA e I-NEST: innovazione digitale e IA al servizio di imprese e PA

(Teleborsa) - ENEA è tra i sette partner del consorzio I-NEST, uno dei tredici Poli europei di innovazione digitale (EDIH) presenti in Italia e individuati dall’Ue nel 2022 per accelerare la trasformazione digitale europea e sostenere il raggiungimento degli obiettivi al 2030. I-NEST opera su tutto il territorio nazionale per supportare la transizione digitale delle imprese e della Pubblica Amministrazione italiana.



I servizi I-NEST, cofinanziati dalla UE e dal Mimit, aiutano il settore pubblico (anche locale) e produttivo (microimprese e PMI) nel processo di digitalizzazione, soprattutto nell’impiego dell’intelligenza artificiale, del calcolo ad alte prestazioni (HPC) e in tema di sicurezza informatica. Le attività di consulenza, studio di fattibilità e formazione offerte hanno come target anche imprenditori e lavoratori interessati a percorsi di aggiornamento e crescita professionale o alla ricerca di nuove idee e modelli di business legati alle innovazioni digitali.



Nello specifico, il supporto viene fornito attraverso un percorso che si sviluppa in quattro fasi principali: orientamento e networking, per valutare la maturità digitale dell’impresa, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di tecnologia; formazione, per aumentare la conoscenza delle tecnologie digitali e la consapevolezza sulla loro potenziale applicazione; test e sperimentazione, per mettere direttamente alla prova le tecnologie promosse presso centri di sperimentazione specializzati; ricerca di finanziamenti, per agevolare gli investimenti attraverso l’accesso a fondi europei e nazionali.



Grazie alla presenza su tutto il territorio nazionale e al potenziale coinvolgimento, attraverso i partner I-NEST, di oltre tre mila professionisti, il consorzio rende disponibili le più avanzate competenze e piattaforme per realizzare prototipi e dimostrare tecnologie.



ENEA è coinvolta sia nelle attività di formazione che nei servizi di validazione delle innovazioni digitali pre-investimento (test before invest). Inoltre, mette a diposizione il proprio know how tecnico-operativo tramite demo-center specializzati, tra cui quello dedicato alla geomatica che impiega tecniche di rilevamento locale e remoto (in situ, da drone, aeromobile e satellite) integrandole con metodi di elaborazione digitale avanzata. Il democenter "Geomatics" è divenuto una risorsa permanente dell’Ente.



Inoltre, tra i servizi sviluppati da ENEA in ambito I-NEST rientra MOSAICO, una chat di intelligenza generativa privata progettata per assicurare la totale confidenzialità delle informazioni. Il chatbot, ideale per aziende che necessitano di mantenere il controllo sui propri dati sensibili, permette di caricare documenti e interagire con un sistema di IA avanzata capace di rispondere alle domande attingendo direttamente dai contenuti caricati dall’utente. A differenza dei chatbot pubblici, MOSAICO non solo garantisce che i dati aziendali restino riservati, ma previene anche le "allucinazioni" dell’IA (risposte errate o inventate), grazie alla contestualizzazione delle risposte basata su documenti propri. Il tool attualmente è installato sulle macchine Call-IA e Pytia del Centro Elaborazione Dati del Laboratorio Analisi e modelli per le infrastrutture critiche e i servizi essenziali (ICS), presso il centro di ricerche ENEA Casaccia e resterà attivo anche al termine del progetto I-NEST.



"La transizione digitale rappresenta una delle sfide più importanti che l’Italia e l’Europa stanno affrontando", dichiara il responsabile ENEA del progetto Gregorio D’Agostino, Knowledge Exchange Officer (KEO) e ricercatore del Laboratorio ICS presso il Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili. "I-NEST – conclude – offre un contributo concreto alle imprese italiane che possono diventare più competitive attraverso la digitalizzazione, favorendo un'economia circolare e sostenibile Ma anche alle PA che, digitalizzando prodotti e processi, possono rendere i servizi pubblici più snelli, sicuri e vicini ai cittadini. Per questo motivo, nel prossimo triennio il Polo I-NEST si è candidato a continuare le attività costituendo AI-Catalyst, un nuovo polo focalizzato sul settore turistico".

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