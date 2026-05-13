Esprinet, ricavi primo trimestre salgono a 1,06 miliardi (+11%). Confermata guidance

(Teleborsa) - Esprinet , azienda attiva in Sud Europa nella distribuzione di prodotti high tech quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi da contratti con clienti a 1.064,7 milioni di euro (+11% rispetto ai 962,4 milioni del primo trimestre 2025), con crescita trasversale a tutte le aree geografiche e divisioni. La Spagna segna il progresso più vivace (+24% a 441,6 milioni lordi), seguita dal Marocco (+34%) e dal Portogallo (+14%), mentre l'Italia cresce del 4% a 684,9 milioni.



Per divisione, Esprinet (distribuzione IT e consumer electronics) cresce del 10% a 765,8 milioni, trainata dagli Screens (+14%), a loro volta sostenuti dalla domanda di PC con Windows 11 e dagli acquisti anticipatori in previsione dello shortage di memorie. V-Valley (soluzioni cloud, cybersecurity e servizi) segna +6% a 237,1 milioni. Zeliatech (green tech) accelera con +41% a 61,8 milioni. Il segmento Business (IT Reseller) cresce del 16% a 863,4 milioni, mentre il Consumer (Retailer/E-tailer) è sostanzialmente stabile a 296,5 milioni (-1%).



L'EBITDA adjusted si attesta a 15,7 milioni (+44% rispetto a 10,8 milioni nel Q1 2025), con margine all'1,47% (da 1,13%). L'EBIT adjusted più che raddoppia a 9,6 milioni (da 4,7 milioni). L'utile netto raggiunge 2,8 milioni (da 0,5 milioni). I costi operativi restano sostanzialmente stabili (+1%), con gli altri costi operativi in riduzione del 6%, mentre il costo del personale sale del 5% per gli aumenti contrattuali e l'ingresso di Vamat B.V.



La PFN è negativa per 350,4 milioni, con la variazione rispetto a fine 2025 legata principalmente alle acquisizioni effettuate nell'ultimo trimestre 2025.



Il CEO Giovanni Testa ha dichiarato: "L'EBITDA Adjusted in rialzo del +44% sottolinea l'efficacia del modello di business, la qualità del portafoglio ordini e l'efficienza delle iniziative industriali avviate". Per il 2026 il Gruppo conferma una guidance di EBITDA adjusted tra 71 e 77 milioni (da 69,7 milioni nel 2025), assumendo l'assenza di ulteriori shock esterni e una graduale stabilizzazione della crisi in Medio Oriente.

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