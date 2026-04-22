Saipem strappa in Borsa dopo trimestrale e guidance confermata

(Teleborsa) - Mattinata in corsa per il titolo Saipem, che avanza di oltre il 7% a 4,2 euro, posizionandosi in vetta al listino milanese. Guadagni che beneficiano dei risultati del primo trimestre 2026, complessivamente in linea con le attese, e la conferma della guidance sull’intero esercizio.
Nel trimestre,
i ricavi
ammontano salgono a 3.528 milioni di euro, dai 3.518 milioni del pari periodo 2025, e l'EBITDA adjusted
accelera a 434 milioni dai 351 milioni del 2025). Il management ha ribadito la guidance per il 2026
, che vede ricavi pari a circa 15,5 miliardi, EBITDA adjusted a 1,9 miliardi, Cash Flow Operativo (al netto dei canoni di locazione) di 1,0 miliardo; Investimenti per 450 milioni e Free Cash Flow (al netto dei canoni di locazione) di 600 milioni.
Nella nota dei conti, la società precisa che il prolungato blocco dello Stretto di Hormuz
potrebbe impattare le consegne programmate di determinati componenti critiche per i progetti di Saipem a livello globale, ma d’altra parte potrebbe anche creare un contesto favorevole agli investimenti energetici
e a possibili attività di ricostruzione in Medio Oriente.
Gli analisti di Equita
evidenziano che "l’avvio d’anno si mostra coerente con il trend recente e con impatti che riteniamo marginali sulle stime; resta centrale il monitoraggio della dinamica della raccolta ordini nei prossimi trimestri e l’esecuzione dei progetti in Medio Oriente oltre che l’avanzamento del processo di fusione con Subsea7".
Dal canto suo, Banca Akros
sottolinea che il problema principale è "il conflitto in corso nello Stretto di Hormuz, considerato che il 38% del portafoglio ordini dell’azienda riguarda il Medio Oriente. Tuttavia, le turbolenze geopolitiche in Medio Oriente potrebbero innescare un’ondata di investimenti in poli e fonti energetiche alternative".