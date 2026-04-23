Francoforte: andamento negativo per Fresenius

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che presenta una flessione del 2,97% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Fresenius rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario del colosso farmaceutico tedesco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 40,48 Euro. Prima resistenza a 42,04. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 39,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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