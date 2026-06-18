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Francoforte: Mercedes-Benz in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Mercedes-Benz in forte calo
Si muove in perdita il produttore della Mercedes, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,45% sui valori precedenti.
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