Francoforte: calo per Aurubis

(Teleborsa) - Rosso per il produttore tedesco di rame , che sta segnando un calo del 2,29%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Aurubis rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della big europea del rame mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 183,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 185,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 182,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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