Francoforte: si concentrano le vendite su Aurubis

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore tedesco di rame , con una flessione del 2,91%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Aurubis rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario della big europea del rame si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 187,5 Euro. Prima resistenza a 191,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 185.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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