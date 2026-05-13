Francoforte: vendite diffuse su Evotec

(Teleborsa) - Si muove in perdita Evotec , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,39% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Evotec rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 4,733 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 4,461. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 4,371 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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