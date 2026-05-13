Italo in Germania: 3,6 miliardi di euro per "sfidare" Deutsche Bahn

22 maggio tappa decisiva per dare il via a Siemens e rispettare i tempi

(Teleborsa) - Si riunirà il 22 maggio l’Agenzia Federale delle Reti in Germania per stabilire da quando Italo potrà competere con la Deutsche Bahn. L’AD di Italo, Gianbattista La Rocca, ha ribadito la necessità di fare presto, per non porre ostacoli al progetto industriale, a partire dalla firma del contratto con Siemens per l’acquisto dei treni.



“Lavoriamo a questo progetto ormai da più di un anno. Collaboriamo con Siemens da altrettanto tempo. Finora abbiamo investito più di 25 milioni di euro in questo progetto. Ci troviamo ora a un punto di svolta cruciale. A causa delle capacità produttive – Siemens produce non solo per noi ma anche per altri clienti – esiste una finestra temporale precisa per la costruzione dei nostri treni. Dobbiamo quindi firmare il contratto definitivo entro giugno per avviare il progetto. Si tratta di un investimento di 3,6 miliardi di euro. Non appena avremo il quadro normativo adeguato, inizieremo anche ad assumere personale. Il nostro obiettivo è creare 2.500 posti di lavoro, con altri 5.000 garantiti nel settore” ha specificato parlando con Tagesspiegel.



Si parte con 30 treni (opzione per ulteriori 14) ed un contratto di manutenzione trentennale che avverrà a Dormund, mentre la costruzione dei treni sarà effettuata a Krefeld.



“Ci rendiamo conto che in Germania è impossibile assegnarci gli slot e le aree esatte già a maggio. Ma è possibile stabilire regole chiare che riducano al minimo il nostro rischio se partecipiamo al processo” prosegue La Rocca, che poi si esprime sul rapporto con l’Agenzia Federale delle Reti: “Apprezziamo molto il lavoro dell’Agenzia federale delle reti. Il processo per gli accordi quadro è stato riavviato un anno fa. A volte sembra che facciamo un passo avanti e due indietro, perché tali processi sono complessi. Ma a nostro avviso, l’Agenzia federale delle reti sta supervisionando il processo con la necessaria attenzione e imparzialità. Al termine del processo, speriamo e ci aspettiamo che ci sia chiarezza”.



L’AD sostiene che tra la popolazione in Germania vi sia un consenso generale sul fatto che la concorrenza possa apportare numerosi benefici, come già avvenuto in Italia. Un progetto su cui gli azionisti Italo hanno puntato molto: “Tra i nostri azionisti figurano il nostro azionista di maggioranza MSC, che sta effettuando investimenti significativi anche in Germania, oltre a GIP e Allianz. Si tratta di investitori di grande rilievo nel settore delle infrastrutture. Sanno esattamente come funzionano i sistemi e i mercati e quanto impegno sia necessario per costruire un'azienda in grado di offrire servizi affidabili e di alta qualità. Ecco perché sostengono questo progetto, anche perché si tratta di un'impresa davvero a lungo termine. Un forte impegno è rappresentato dalla firma di un contratto di manutenzione trentennale. Abbiamo solo bisogno di ricevere il segnale che il nostro investimento è gradito e di disporre delle condizioni necessarie per realizzarlo”.

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