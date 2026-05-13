Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa
(Teleborsa) - Bene l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con un rialzo del 2,37%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airtel Africa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,276 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,157. L'equilibrata forza rialzista di Airtel Africa è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,395.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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