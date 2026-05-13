Londra: giornata depressa per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Retrocede la società di ingegneria industriale inglese , con un ribasso del 2,44%.



La tendenza ad una settimana di Spirax-Sarco Engineering è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Spirax-Sarco Engineering si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 68,75 sterline. Prima resistenza a 71,78. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 67,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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