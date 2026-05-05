Londra: andamento sostenuto per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di ingegneria industriale inglese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Spirax-Sarco Engineering rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 73,05 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 71,71. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 70,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```