Londra: si concentrano le vendite su Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Sottotono la società di ingegneria industriale inglese , che passa di mano con un calo dell'1,93%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Spirax-Sarco Engineering rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 71,01 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 69,81. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 69,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```