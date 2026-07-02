Londra: performance negativa per Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di ingegneria industriale inglese, che mostra un decremento dell'1,99%.
Lo scenario su base settimanale di Spirax-Sarco Engineering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 66,25 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 67. Il peggioramento di Spirax-Sarco Engineering è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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