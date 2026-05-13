Mondadori conferma guidance dopo perdita da 16,3 milioni di euro nel primo trimestre

(Teleborsa) - Mondadori , gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che i ricavi consolidati del primo trimestre del 2026 si sono attestati a 170,9 milioni di euro, in crescita del 3,9% rispetto al 31 marzo 2025. Al netto della variazione di perimetro intervenuta tra i due esercizi (derivante dal consolidamento delle società MA Retail dal 1° dicembre 2025 e Edilportale.com dal 1° gennaio 2026) - i ricavi sono risultati in sostanziale stabilità (+0,7%).



L'EBITDA Adjusted è pari a 1,3 milioni di euro, in lieve flessione rispetto agli 1,8 milioni di euro del 31 marzo 2025 per alcuni effetti temporanei registrati nell'area Libri Education derivanti, in particolare, dall'anticipazione della produzione e dell'invio dei materiali destinati ai docenti in virtù dei cambiamenti introdotti dalle Nuove Indicazioni Nazionali. L'EBIT, pari a -18,3 milioni di euro, ha mostrato una flessione di 4,4 milioni di euro, rispetto al primo trimestre 2025, riconducibile anche ai maggiori ammortamenti per complessivi 2 milioni di euro, derivanti dagli investimenti sostenuti nell'esercizio 2025. Il risultato netto del Gruppo, dopo la quota di pertinenza di terzi, è pari a -16,3 milioni di euro, in flessione di 3,3 milioni di euro rispetto ai -13 milioni di euro del primo trimestre dell'esercizio 2025. Il risultato netto Adjusted risulterebbe pari a -13 milioni di euro, in calo di 1,8 milioni di euro.



La Posizione Finanziaria Netta escluso IFRS 16 al 31 marzo 2026 è risultata pari a -164,3 milioni di euro (debito netto) rispetto ai -134,1 milioni al 31 marzo 2025 per effetto della dinamica dei flussi di cassa sopra descritti. La Posizione Finanziaria Netta IFRS 16 al 31 marzo 2026, pari a -251,6 milioni di euro (debito netto), è ugualmente in incremento rispetto ai -212,8 milioni di euro del 31 marzo 2025, per gli stessi fenomeni.



Mondadori ha confermato le stime per l'esercizio 2026: crescita low single-digit dei ricavi; crescita low single-digit dell'EBITDA Adjusted e quindi la conferma di una marginalità stabilmente intorno al 17%; il Gruppo è atteso confermare la significativa capacità di generazione di cassa con un Cash Flow Ordinario nel range di 65/70 milioni di euro.



"I risultati del primo trimestre confermano la solidità del nostro Gruppo e la sua capacità di sviluppo nei principali segmenti - ha dichiarato l'AD Antonio Porro - Il 2026 si è aperto infatti con operazioni strategiche che hanno rafforzato il nostro posizionamento competitivo, a partire dal digitale: l'ingresso di Edilportale ha consolidato la nostra leadership e consentito alla nostra nuova area Digital di raggiungere una dimensione più ampia. Le attività di M&A sono proseguite anche dopo la chiusura del trimestre e, qualche settimana fa, abbiamo acquisito il ramo d'azienda dell'editoria scolastica e universitaria di Hoepli: un marchio storico e di grande prestigio con il quale rafforzeremo il nostro catalogo in ambiti chiave e segmenti specifici".



"Il mercato dei libri ha mostrato segnali di ripresa, per effetto dei fondi destinati alle biblioteche, con le nostre case editrici in incremento sia nei ricavi sia nella redditività - ha aggiunto - Per quanto riguarda il Retail, il modello di business si è confermato solido e resiliente, grazie alla forza e alla capillarità del network fisico che ha proseguito la propria crescita. Nella Media, il Gruppo ha beneficiato di alcune operazioni di successo nelle vendite congiunte".

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