Tesmec conferma outlook dopo primo trimestre in crescita

(Teleborsa) - Tesmec , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 65,9 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto ai 61,4 milioni di euro al 31 marzo 2025, sostenuti dal settore Energy. L'EBITDA è stato pari a 10,1 milioni di euro, in aumento del 6,4% rispetto ai 9,5 milioni di euro al 31 marzo 2025, con EBITDA margin del 15,3%, rispetto al 15,5% al 31 marzo 2025, grazie all'incremento della redditività del settore Energy, a fronte di una profittabilità della divisione Ferroviaria che non incorpora ancora il contributo delle nuove commesse e di una performance del settore Trencher inferiore al primo trimestre 2025, ma con segnali di recupero. L'utile netto è stato di 1,1 milioni di euro, rispetto alla perdita di -1,4 milioni di euro registrata al 31 marzo 2025.



L'Indebitamento Finanziario Netto è di 126 milioni di euro includendo la componente IFRS16, in riduzione di 26,6 milioni di euro rispetto ai 152,6 milioni al 31 marzo 2025 e di 4,4 milioni di euro rispetto ai 130,4 milioni di euro al 31 dicembre 2025.



Il Portafoglio Ordini Totale ammonta a 473,8 milioni di euro, in aumento sia rispetto ai 358,8 milioni di euro al 31 marzo 2025, sia ai 416,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025, con un forte incremento delle divisioni Energy e Ferroviaria e un progresso della divisione Trencher.



"Nel corso del trimestre il Gruppo ha affrontato le sfide di un contesto esterno complesso, confermando un solido posizionamento nei settori di riferimento - ha commentato Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente di Tesmec - Riscontriamo segnali incoraggianti provenienti dal mercato statunitense, dove la presenza diretta ci permette di rispondere alle esigenze del mercato locale e ci consente di lavorare anche verso una mitigazione dell'impatto dei dazi. L'accelerazione del segmento Energy, con l'ingresso in fase di execution del backlog nell'Automation, l'acquisizione di nuove commesse nel Rail e la diversificazione dei mercati nel Trencher rafforzano la nostra fiducia nel prosieguo dell'esercizio".



Per quanto riguarda l'outlook 2026, il Gruppo Tesmec conferma le aspettative di crescita dei principali indicatori economici rispetto all'esercizio 2025 e di ulteriore riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto rispetto al 31 marzo 2026, con una progressiva accelerazione nel corso dell'anno rispetto al primo trimestre, supportata da un solido posizionamento competitivo e da prospettive favorevoli nei mercati Energy e Infrastrutture in cui Tesmec opera.

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