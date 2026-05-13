Officina Stellare, dimissioni Cda nell'ambito dell'integrazione con Global Aerospace Technologies Group

(Teleborsa) - Officina Stellare (OS), società vicentina quotata su Euronext Growth Milan leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, ha fatto sapere che in data odierna tutti i componenti del

Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le dimissioni dalla propria carica con effetto dall’efficacia della nomina di un nuovo organo amministrativo.



Tali dimissioni si pongono nel contesto dell’operazione di integrazione strategica tra OS e Global Aerospace Technologies Group (GATG) che prevede, tra l’altro, il rinnovo dell’Cda di OS alla data di efficacia della fusione tra le due società. Come da prassi per operazioni analoghe, gli accordi sottostanti l’operazione dispongono inoltre che, a fronte delle dimissioni presentate dell’organo amministrativo di OS in carica, l’assemblea dei soci deliberi di rinunciare alla promozione di qualsivoglia azione di responsabilità nei confronti degli stessi, salvi i casi di dolo.



In considerazione di quanto precede il Consiglio di OS ha deliberato, tra l’altro, di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per il 29 maggio 2026, in unica convocazione, per deliberare, in merito (i) alla rinuncia all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 del Codice Civile nei confronti degli Amministratori dimissionari; e (ii) alla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla

data di efficacia della Fusione.

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