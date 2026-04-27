SCM Sim, dimissioni CdA e collegio sindacale post OPA

(Teleborsa) - Solutions Capital Management Sim , società quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che, a seguito del buon esito dell’OPA promossa da Banco di Desio e della Brianza , sono divenute efficaci le dimissioni degli amministratori e sindaci in carica, con effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati provvisori dell’Offerta.



Pertanto, si è dimesso il CdA composto da Maria Leddi (Presidente), Antonello Sanna (Amministratore Delegato e Direttore Generale) e dagli amministratori Antonio Napolitano, Cristina Mitidieri, Massimo Nicolazzi e Eugenio Tornaghi (Amministratore Indipendente).



Effettive anche le dimissioni del Collegio Sindacale: Massimo Mariani (Presidente), Pierluigi Di Paolo (Sindaco effettivo), Aldo Campagnola (Sindaco effettivo) ed i supplenti Angelo Troiani e Natale Palmisano.

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