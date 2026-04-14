Adventure, dimissioni di tre consiglieri: intero CdA decaduto, assemblea convocata per il rinnovo

(Teleborsa) - Adventure , società digitale torinese proprietaria del comparatore di tariffe ameconviene.it quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato le dimissioni di tre membri del consiglio di amministrazione - Franco Grande, Maurizio Cerrano e Gabriele Bisceglie (quest'ultimo indipendente) - per motivi personali e professionali, non riconducibili a divergenze con gli organi societari.



Le dimissioni, comportando il venir meno della maggioranza dei componenti, determinano la decadenza dell'intero CdA. Il consiglio, in regime di prorogatio, gestirà l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo e ha deliberato la convocazione dell'assemblea degli azionisti.



L'amministratore delegato Silvana Cozza e il presidente Massimo Gotta hanno manifestato la disponibilità a ricandidarsi; si candiderà alla carica di amministratore anche Giuseppe Marra, attuale CFO del gruppo, con esperienza in revisione e consulenza nei settori energia, farmaceutico e luxury retail. La società precisa che le dimissioni non incidono sull'operatività aziendale né sull'esecuzione del piano industriale.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

Condividi

```