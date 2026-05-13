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Piazza Affari: performance negativa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
13 maggio 2026 - 10.00
Perde terreno il
comparto del commercio in Italia
, che retrocede a 104.752,26 punti, ritracciando dello 0,83%.
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