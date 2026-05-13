Milano 15:11
49.067 +0,16%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 15:11
10.268 +0,03%
Francoforte 15:11
24.084 +0,54%

Piazza Affari: performance negativa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Perde terreno il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 104.752,26 punti, ritracciando dello 0,83%.
Condividi
```