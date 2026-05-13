Pozzi Milano, offerta per l'acquisizione del ramo di azienda “Divisione ex Unitable” di Thun

(Teleborsa) - Pozzi Milano , attiva nel settore della moda da tavola, ha sottoscritto un’offerta vincolante, subordinata all’avveramento di talune

condizioni, finalizzata all’acquisizione di un ramo di azienda di Thun, società fondata a Bolzano nel 1950 e parte del Gruppo Lenet, attiva nel settore dell’home décor e degli articoli da regalo di qualità, costituito dalla “Divisione ex Unitable” operante nel settore del design e dell’home décor.



Il Ramo di Azienda comprende, inoltre, un portafoglio di quattro marchi riconosciuti sul mercato di riferimento La Porcellana Bianca, Rose & Tulipani, Rituali Domestici e Domino unitamente ai relativi diritti di proprietà intellettuale (registrazioni nazionali e internazionali, domini internet, loghi, know-how di prodotto e qualsiasi altro segno distintivo connesso). Il closing dell’Operazione è atteso entro la

fine del mese di luglio 2026.



L’Operazione avverrà a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo una formula basata su multipli di mercato (il “Corrispettivo”) e non potrà in ogni caso essere inferiore a 4,5 milioni né superiore a 7,0 milioni (il “Prezzo Cap”). Il Corrispettivo sarà determinato su base cash-free/debt-free ossia assumendo che il Ramo di Azienda venga trasferito privo di debiti finanziari e di disponibilità liquide.



Il pagamento del Corrispettivo avverrà interamente in denaro: una prima rata pari al 50% del Corrispettivo da corrispondere alla data del signing ad esito delle due diligence e subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive previste dall’offerta vincolante, una seconda rata pari al 25% da corrispondere entro il 15 ottobre 2026 e una rata finale pari al residuo 25% da corrispondere entro il 15 dicembre 2026.



L’Operazione si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne di Pozzi Milano e permetterebbe di accelerare significativamente il percorso di sviluppo mediante l’acquisizione di un portafoglio di marchi complementari, rafforzando il presidio nel segmento di riferimento e prevenendo l’ingresso di nuovi operatori concorrenti.



Al 31 dicembre 2025, il Ramo di Azienda ha registrato Ricavi delle vendite pari a circa 7,5 milioni di euro, di cui circa un terzo derivante da export, e un EBITDA pari a circa 1,0 milione (EBITDA Margin pari al 13,9%). Alla medesima data, il Ramo di Azienda impiegava 10 dipendenti. Il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2025 è stato pari a circa 3,8 milioni mentre i debiti risultano pari a circa 0,3 milioni.

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