Copernico SIM acquista in azioni un ramo d'azienda di 4TIMING per 2,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Copernico SIM , società quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con 4TIMING SIM un contratto di conferimento di un ramo di azienda di titolarità di 4TIMING, avente ad oggetto i servizi e le attività di investimento anche abbinati, in alcuni casi, a servizi di consulenza generica.



Il ramo comprende dipendenti, parti debitorie e creditorie, cespiti, attrezzature e contratti stipulati da 4TIMING che afferiscono ai servizi di investimento, in alcuni casi anche abbinati a servizi di consulenza generica, inclusi i contratti con i clienti rappresentativi di un portafoglio investimenti complessivamente pari a circa 150 milioni di euro - a fronte del quale sono stati generati, al 31 dicembre 2024, ricavi per complessivi 1.763.200 euro.



Il ramo viene conferito nella società a fronte dell'attribuzione a 4TIMING di 330.000 azioni ordinarie di Copernico SIM (pari a circa il 16,37% dell'attuale capitale). La valorizzazione indicativa del ramo è stata fissata in 2.590.500 euro.



"Il ramo d'azienda consentirà a Copernico, attraverso l'integrazione di competenze specialistiche, di valorizzare il know-how maturato da 4TIMING nell'ambito della consulenza, dell'asset management, della gestione di portafogli e del risk management, in coerenza con l'obiettivo della società di consolidare un modello di business evoluto, qualificato e orientato a soddisfare bisogni sempre più ampi della clientela, anche nei segmenti a più elevato valore aggiunto", ha commentato il presidente Gianluca Scelzo.



"Il contratto rappresenta per Copernico SIM un'ulteriore tappa nel costante percorso di rafforzamento della propria piattaforma industriale e organizzativa, con l'obiettivo di ampliare le competenze disponibili, funzionali a perseguire una sempre più elevata integrazione tra consulenza, asset allocation e controllo del rischio - ha aggiunto - Copernico SIM potrà, quindi, mettere a fattor comune competenze e sensibilità complementari, creando i presupposti per una positiva prospettiva di sviluppo ed un significativo rafforzamento del posizionamento competitivo della società, sempre più orientata a rappresentare una solida, integrata e riconoscibile realtà indipendente nel panorama della consulenza finanziaria italiana; di ciò potranno dunque beneficiare consulenti finanziari e clienti, attingendo a più ampie soluzioni di investimento in grado di rispondere, con ancora maggiore efficacia, alle esigenze di pianificazione, protezione e valorizzazione del patrimonio".

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