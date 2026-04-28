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Copernico SIM acquista in azioni un ramo d'azienda di 4TIMING per 2,6 milioni di euro

Finanza
Copernico SIM acquista in azioni un ramo d'azienda di 4TIMING per 2,6 milioni di euro
(Teleborsa) - Copernico SIM, società quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con 4TIMING SIM un contratto di conferimento di un ramo di azienda di titolarità di 4TIMING, avente ad oggetto i servizi e le attività di investimento anche abbinati, in alcuni casi, a servizi di consulenza generica.

Il ramo comprende dipendenti, parti debitorie e creditorie, cespiti, attrezzature e contratti stipulati da 4TIMING che afferiscono ai servizi di investimento, in alcuni casi anche abbinati a servizi di consulenza generica, inclusi i contratti con i clienti rappresentativi di un portafoglio investimenti complessivamente pari a circa 150 milioni di euro - a fronte del quale sono stati generati, al 31 dicembre 2024, ricavi per complessivi 1.763.200 euro.

Il ramo viene conferito nella società a fronte dell'attribuzione a 4TIMING di 330.000 azioni ordinarie di Copernico SIM (pari a circa il 16,37% dell'attuale capitale). La valorizzazione indicativa del ramo è stata fissata in 2.590.500 euro.

"Il ramo d'azienda consentirà a Copernico, attraverso l'integrazione di competenze specialistiche, di valorizzare il know-how maturato da 4TIMING nell'ambito della consulenza, dell'asset management, della gestione di portafogli e del risk management, in coerenza con l'obiettivo della società di consolidare un modello di business evoluto, qualificato e orientato a soddisfare bisogni sempre più ampi della clientela, anche nei segmenti a più elevato valore aggiunto", ha commentato il presidente Gianluca Scelzo.

"Il contratto rappresenta per Copernico SIM un'ulteriore tappa nel costante percorso di rafforzamento della propria piattaforma industriale e organizzativa, con l'obiettivo di ampliare le competenze disponibili, funzionali a perseguire una sempre più elevata integrazione tra consulenza, asset allocation e controllo del rischio - ha aggiunto - Copernico SIM potrà, quindi, mettere a fattor comune competenze e sensibilità complementari, creando i presupposti per una positiva prospettiva di sviluppo ed un significativo rafforzamento del posizionamento competitivo della società, sempre più orientata a rappresentare una solida, integrata e riconoscibile realtà indipendente nel panorama della consulenza finanziaria italiana; di ciò potranno dunque beneficiare consulenti finanziari e clienti, attingendo a più ampie soluzioni di investimento in grado di rispondere, con ancora maggiore efficacia, alle esigenze di pianificazione, protezione e valorizzazione del patrimonio".
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