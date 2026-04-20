Evoke vola in Borsa: offerta di Bally’s Intralot a 50 pence per azione

(Teleborsa) - Evoke , società che controlla marchi come William Hill UK e 888, ha confermato di essere in trattative con la greca Bally's Intralot per una possibile acquisizione da circa 225,3 milioni di sterline.



L’offerta prevede un prezzo di 50 pence per azione e si configurerebbe come un’operazione principalmente in azioni, con una componente parziale in contanti. L’azienda britannica ha così confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sul mercato.



Il gruppo Evoke è stato tra i più colpiti dalle recenti strette fiscali imposte dal governo del Regno Unito sul settore delle scommesse. A marzo, la società aveva annunciato la chiusura di diversi punti vendita a partire da maggio, mentre valutava opzioni strategiche, inclusa una possibile vendita.



Dal canto suo, Bally's Intralot opera in circa 40 mercati regolamentati a livello globale e ha rafforzato la propria posizione internazionale dopo l’acquisizione delle attività digitali di Bally’s International Interactive. Questa operazione ha portato Bally's Corporation a diventare azionista di maggioranza del gruppo.



Intanto sulla piazza di Londra il titolo Evoke festeggia la notizia con una performance decisamente positiva del 6,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Evoke più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di breve periodo di Evoke mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,4423 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,3918. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,4928.

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