Milano 12:05
49.255 +0,54%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 12:05
10.299 +0,33%
Francoforte 12:05
24.151 +0,82%

Redfish, Websim incrementa target price guardando a nuovi catalyst e M&A

Finanza, Consensus
Redfish, Websim incrementa target price guardando a nuovi catalyst e M&A
(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato a 2,45 euro per azione (dai precedenti 2,30 euro) il target price su RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti parlano di risultati consolidati robusti nel 2025: l'EBITDA segna una crescita decisa con margini all'8,5% (+250 bps YoY), sostenuta dalla solida performance del Gruppo Movinter. I KPI 1Q26 mostrano continuità, con forte contributo di SAIEP (+13.1% YoY). Il backlog sale a 105,5 milioni di euro (+22,7% YoY), garantendo elevata visibilità con oltre il 60% delle commesse in esecuzione nel 2026.

Le operazioni di M&A realizzate accelerano l'espansione di RFLTC, la cui piattaforma industriale si consolida tra sviluppo organico e acquisizioni strategiche. La traiettoria operativa del Gruppo Movinter è in miglioramento, con una solida crescita organica e margini in espansione. L'eventuale ingresso di partner in Movinter agirebbe da trigger di valore, mentre resta monitorato il calo di Six Italia.
Condividi
```