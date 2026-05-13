Redfish, Websim incrementa target price guardando a nuovi catalyst e M&A

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato a 2,45 euro
per azione (dai precedenti 2,30 euro) il target price
su RedFish LongTerm Capital
(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti parlano di risultati consolidati robusti
nel 2025: l'EBITDA segna una crescita decisa con margini all'8,5% (+250 bps YoY), sostenuta dalla solida performance del Gruppo Movinter. I KPI 1Q26
mostrano continuità, con forte contributo di SAIEP (+13.1% YoY). Il backlog sale a 105,5 milioni di euro (+22,7% YoY), garantendo elevata visibilità con oltre il 60% delle commesse in esecuzione nel 2026.
Le operazioni di M&A realizzate accelerano l'espansione
di RFLTC, la cui piattaforma industriale si consolida tra sviluppo organico e acquisizioni strategiche. La traiettoria operativa del Gruppo Movinter è in miglioramento, con una solida crescita organica e margini in espansione. L'eventuale ingresso di partner in Movinter agirebbe da trigger di valore
, mentre resta monitorato il calo di Six Italia.