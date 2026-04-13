RedFish cerca partner finanziari e industriali per investire nella controllata Movinter

(Teleborsa) - RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha avviato un'attività esplorativa finalizzata all'individuazione di potenziali partner finanziari e/o industriali interessati a investire in Movinter, società interamente controllata da RFLTC.



L'attività affidata a Fineurop Soditic è volta a supportare la società nella valutazione di un possibile ingresso di investitori di minoranza in Movinter, che potrebbe realizzarsi anche tramite un'operazione di aumento di capitale riservato. L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di crescita di RFLTC, orientata sia allo sviluppo organico sia alla realizzazione di operazioni di crescita per linee esterne (M&A), con la finalità di cogliere ulteriori opportunità di creazione di valore nel medio-lungo termine. Fineurop Soditic procederà alla mappatura e al coinvolgimento di potenziali controparti, sottoponendo alla Società le opportunità ritenute più coerenti con gli obiettivi strategici perseguiti.



"Con le recenti acquisizioni, l'ultima quella dell'americana MFS, Movinter è cresciuta notevolmente dal punto di vista commerciale e di business - ha detto Simone Lo Giudice, CEO di Movinter e investment manager di RFLTC - Se da un lato il primo obiettivo resta massimizzare le competenze tecniche della nostra realtà, nel contesto di un mercato in forte espansione a livello globale, è il momento di corroborare adeguatamente le basi economico finanziarie per uno sviluppo strategico costante e sostenibile. Ora più che mai è importante affiancarsi a partner che condividano la nostra visione: siamo contenti di collaborare con Fineurop Soditic per questa fase cruciale della nostra crescita, nello scouting di chi possa condividere il nostro percorso".

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