Redfish, Alantra alza target price con visibilità chiara e upside allettante

(Teleborsa) - Alantra
ha incrementato a 2,5 euro
per azione (dai precedenti 2,4 euro) il target price
su RedFish LongTerm Capital
(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 102%.
Gli analisti ricordano che, nel corso dell'esercizio 2025
, i ricavi hanno raggiunto i 68,8 milioni di euro (rispetto ai 50,6 milioni di euro dell'anno precedente), trainati da Movinter, Six Italia e SAIEP, con un EBITDA di 5,8 milioni di euro (margine dell'8,5%), supportato dai benefici dell'integrazione e dalla leva operativa. Il portafoglio ordini è aumentato a 108,5 milioni di euro (+29% su base annua), offrendo una "solida visibilità sui ricavi
e confermando l'M&A come principale motore di crescita
".
La proposta di dividendo
prevede una distribuzione di azioni proprie, pari a 13 azioni ogni 1.000 azioni ordinarie, per un valore totale di 0,6 milioni di euro, senza uscite di cassa e preservando la flessibilità finanziaria
. Dopo la chiusura dell'esercizio, PureLabs ha concluso un aumento di capitale di 21 milioni di euro, ampiamente sottoscritto, con una diluizione della partecipazione in RFLTC al 13,4%, mentre il programma di riacquisto di azioni proprie ha continuato a sostenere il portafoglio ordini. Le prospettive rimangono positive, supportate dalla forte visibilità del portafoglio ordini, dalla solida performance del portafoglio e dalla continua strategia di acquisizioni, a supporto della creazione di valore.
"Il portafoglio è composto prevalentemente da partecipazioni private (98% del NAV lordo), offrendo agli investitori un'esposizione a PMI resilienti e difficili da replicare
nei settori ferroviario, infrastrutturale, aerospaziale e manifatturiero specializzato - si legge nella ricerca - Questa forte componente privata accresce la differenziazione e il potenziale di creazione di valore a lungo termine. Una base di asset diversificata, una solida visibilità del portafoglio ordini e continui miglioramenti in termini di efficienza sono alla base di un solido quadro di investimento".(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)