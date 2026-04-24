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Redfish, Alantra alza target price con visibilità chiara e upside allettante

Finanza, Consensus
Redfish, Alantra alza target price con visibilità chiara e upside allettante
(Teleborsa) - Alantra ha incrementato a 2,5 euro per azione (dai precedenti 2,4 euro) il target price su RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 102%.

Gli analisti ricordano che, nel corso dell'esercizio 2025, i ricavi hanno raggiunto i 68,8 milioni di euro (rispetto ai 50,6 milioni di euro dell'anno precedente), trainati da Movinter, Six Italia e SAIEP, con un EBITDA di 5,8 milioni di euro (margine dell'8,5%), supportato dai benefici dell'integrazione e dalla leva operativa. Il portafoglio ordini è aumentato a 108,5 milioni di euro (+29% su base annua), offrendo una "solida visibilità sui ricavi e confermando l'M&A come principale motore di crescita".

La proposta di dividendo prevede una distribuzione di azioni proprie, pari a 13 azioni ogni 1.000 azioni ordinarie, per un valore totale di 0,6 milioni di euro, senza uscite di cassa e preservando la flessibilità finanziaria. Dopo la chiusura dell'esercizio, PureLabs ha concluso un aumento di capitale di 21 milioni di euro, ampiamente sottoscritto, con una diluizione della partecipazione in RFLTC al 13,4%, mentre il programma di riacquisto di azioni proprie ha continuato a sostenere il portafoglio ordini. Le prospettive rimangono positive, supportate dalla forte visibilità del portafoglio ordini, dalla solida performance del portafoglio e dalla continua strategia di acquisizioni, a supporto della creazione di valore.

"Il portafoglio è composto prevalentemente da partecipazioni private (98% del NAV lordo), offrendo agli investitori un'esposizione a PMI resilienti e difficili da replicare nei settori ferroviario, infrastrutturale, aerospaziale e manifatturiero specializzato - si legge nella ricerca - Questa forte componente privata accresce la differenziazione e il potenziale di creazione di valore a lungo termine. Una base di asset diversificata, una solida visibilità del portafoglio ordini e continui miglioramenti in termini di efficienza sono alla base di un solido quadro di investimento".







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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