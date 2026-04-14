Execus, Websim conferma target price e rating e rimane costruttiva sul titolo grazie al catalyst dell'M&A

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha confermato il target price a 2,15 euro per azione e la raccomandazione "Buy" sul titolo Execus , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel comparto MarTech e SalesTech, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali e tecnologiche funzionali ad una migliore valorizzazione del portafoglio clienti.



Gli analisti scrivono che il 2025 evidenzia un salto dimensionale del Gruppo con ricavi in crescita triple digit (9,2 milioni dai 4,6 milioni del 2024) e un mix in miglioramento grazie alla LoB Cyber (attività avviata durante il corso dell’esercizio ma che pesa oltre l’8% sui ricavi del 2025). Rispetto alle proprie stime (ricavi di 10,4 milioni), Websim riscontra che la top-line è stata penalizzata dalla

decrescita di Adasta (-10,5% a/a), nella linea di business di Content Syndication, in flessione a causa di dinamiche di mercato indipendenti dal Gruppo. Ciò ha avuto anche impatto sulla marginalità a livello di Gruppo, registrando un EBITDA di 1,0 milioni,

rispetto ai 0,3 milioni del 2024 (stime Websim di 1,3 milioni), ed Adj. EBITDA si 1,1 milioni, rispetto ai 0,3 milioni del 2024.



Gli esperti sottolineano come Execus abbia fortificato l’M&A come un driver chiave strategico - registrando due acquisizioni importanti nella prima metà del 2025 (51% di ZCA Digital e 51% di Vanilla Marketing) - accanto ad una forte crescita organica. Gli analisti segnalano inoltre l’aggiudicazione del progetto GLOPS, iniziativa di R&S finanziata dal MIMIT per complessivi 2,7 milioni, di cui il 35% a fondo perduto, che ritengono possa sostenere il rafforzamento della pipeline innovativa del Gruppo nei prossimi esercizi.



Websim ha quindi ricalibrato le proprie stime al ribasso principalmente a livello di top-line con una revisione al ribasso del 5,4%/5,5%/5,0% per il triennio ‘26/’27/’28, con effetti conseguenti anche a livello di marginalità con un Adj. EBITDA che viene rivisto a 2,0/2,4/2,7 milioni per il triennio ‘26/’27/’28.



Nonostante questa revisione, gli analisti rimangono costruttivi sul titolo grazie alla confermata vocazione verso la crescita per linee esterne dimostrata nel 2025 e che si aspettano rimanga un catalyst notevole per i prossimi esercizi. Inoltre, valutano positivamente l’ampiezza del portafoglio prodotti offerto dalla Società, che adotta un approccio Growth-First affiancato dall’integrazione di servizi cybersecurity verso le PMI.

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