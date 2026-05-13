Milano 15:14
49.056 +0,13%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 15:14
10.270 +0,04%
Francoforte 15:14
24.087 +0,55%

Si muove in ribasso Carl Zeiss Meditec a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Carl Zeiss Meditec a Francoforte
Ribasso per Carl Zeiss Meditec, che tratta in perdita del 7,45% sui valori precedenti.
Condividi
```