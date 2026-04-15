USA, richieste di mutui settimanali in aumento dell'1,8%

Nella settimana al 10 aprile

(Teleborsa) - Tornano a salire le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 10 aprile, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dell'1,8%, dopo il -0,8% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è cresciuto del 5,1%, mentre quello relativo alle nuove domande è sceso dello 0,9%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,42% dal 6,51% precedente.

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