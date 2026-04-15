Appuntamenti macroeconomici del 15 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 15/04/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,1%; preced. -5,5%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,6%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 0,9%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,5%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (atteso -1,4%; preced. -1,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,8%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 0,6 punti; preced. -0,2 punti)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 1,5%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 2,1%; preced. 1,3%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 37 punti; preced. 38 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,08 Mln barili)
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