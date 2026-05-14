Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 13/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio
L'Indice nipponico ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 62.815.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 63.205,7. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 62.472,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 62.130,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)