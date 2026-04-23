ASPI, ok da soci a bilancio 2025 e distribuzione dividendi per 258 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea di Autostrade per l'Italia (ASPI) ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la proposta di destinazione del risultato, pari a 925,6 milioni di euro, destinando questo a: distribuzione di dividendi, con valuta 23 aprile 2026, per 258,2 milioni di euro (pari al 27,9% dell'utile del 2025); utili portati a nuovo, la residua quota di 667,4 milioni di euro.



Tra le altre cose, i soci hanno deliberato di confermare Ming Zhu, cooptato dal CdA del 12 febbraio 2026 quale consigliere fino alla scadenza dell'attuale consiglio, ovverosia fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

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