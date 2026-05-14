Impianti, contratto con Ministero dell’Interno per upgrade tecnologico sale operative della Polizia di Stato

(Teleborsa) - Impianti , nata nel 1992 con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’innovazione tecnologica, comunica l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto la fornitura di soluzioni complete per l’aggiornamento tecnologico e gli allestimenti audio-video di “Sale Operative e Control Room”, destinate ad attività di sicurezza e controllo, presso la Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato. La procedura è identificata dal CIG B7A2BFD4B9 e dal n. iniziativa 5506550.



Il contratto, spiega una nota, ha un valore complessivo pari a oltre 270.000 euro e prevede la realizzazione di control room ad elevato contenuto tecnologico e di sale riunioni di vertice, comprensive di sistemi audio-video e di visualizzazione professionale, funzionali al monitoraggio delle reti infrastrutturali italiane.



L’esecuzione contrattuale e la consegna del progetto sono attualmente previste entro la fine dell’esercizio 2026. L’erogazione dei servizi di manutenzione e help desk sono di durata triennale.



La società ha raggiunto questo risultato grazie alla consolidata esperienza maturata nella progettazione e realizzazione di control room ad elevato contenuto tecnologico, anche per applicazioni in ambito sicurezza e gestione di infrastrutture critiche.



L'aggiudicazione del contratto, si legge nella nota, si inserisce "nell’attività di sviluppo del settore cosiddetto “ICT/AV” della Società e contribuisce alla visibilità dei ricavi dell’esercizio 2026, rafforzando il posizionamento di Impianti S.p.A. nel segmento delle soluzioni tecnologiche per ambienti mission-critical per i settori delle Forze dell’Ordine e della Difesa".



Simone Lo Russo, Founder e CEO di Impianti ha così commentato: “Questa aggiudicazione conferma il posizionamento di Impianti come partner tecnologico di riferimento nella progettazione e realizzazione di control room e sale ad elevato contenuto tecnologico per applicazioni di sicurezza e gestione di sistemi complessi. L’ammodernamento e l’aggiornamento tecnologico della “Segreteria tecnica”, della “Sala Viabilità Italia” e della “Sala Riunioni” della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato si inseriscono coerentemente nel nostro percorso di crescita in ambito sicurezza e infrastrutture critiche, valorizzando competenze consolidate nella realizzazione di ambienti complessi, nei quali la nostra esperienza, unita alle numerose certificazioni conseguite, può fare la differenza anche in contesti competitivi".

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