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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Banks
Giornata di guadagni per l'indice bancario europeo, che continua la giornata a 265,53 punti.
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