Ferretti, CdA sui conti previsto il 15 maggio slitta ad altra data
(Teleborsa) - Ferretti, a parziale aggiornamento delle informazioni contenute nel calendario degli eventi societari 2026 pubblicato in data 30 gennaio 2026, rende noto che "il Consiglio di Amministrazione originariamente previsto per il 15 maggio 2026, chiamato ad approvare il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026, non si terrà in tale data in considerazione dell’odierno insediamento del nuovo consiglio di amministrazione".
Ferretti "darà comunicazione al mercato della nuova data che in ogni caso sarà entro la fine del mese corrente, nel rispetto delle modalità di legge".
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