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Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy
Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili, che avanza bene del 2,10%.
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