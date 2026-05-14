Milano 13:34
49.926 +0,90%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 13:34
10.371 +0,45%
Francoforte 13:34
24.461 +1,34%

Francoforte: rosso per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Carl Zeiss Meditec
Composto ribasso per Carl Zeiss Meditec, in flessione del 3,31% sui valori precedenti.
Condividi
```