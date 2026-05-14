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Francoforte: rosso per Carl Zeiss Meditec
Migliori e peggiori
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In breve
14 maggio 2026 - 13.00
Composto ribasso per
Carl Zeiss Meditec
, in flessione del 3,31% sui valori precedenti.
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