Freni (MEF): mercato italiano delle PMI non è panda da tutelare, il mercato vero è l'Europa

(Teleborsa) - "Dobbiamo essere capaci di agire come sistema paese
. Quando si parla di mercato non si parla di una parte politica o di una associazione rappresentativa di legittimi interessi, ma si deve parlare solo ed esclusivamente di interesse del paese, perchè il mercato è il paese. Non esiste una economia moderna senza un mercato solido e forte
". Lo ha detto Federico Freni
, Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, al convegno di AssoNEXT
- l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.
"Dobbiamo metterci tutti in testa che lavorare sui mercati significa avere una visione industriale dei mercati, che abbandoni i pregiudizi ideologici che hanno interessato i mercati e che continuano ad affliggerci - ha spiegato - Lavorare sui mercati, e il sistema italiano è a trazione principalmente di PMI, vuol dire immaginare regole e su questo ci abbiamo provato - poi sarà il mercato a dire se l'abbiamo fatto bene o no - e immaginare regole che possono funzionare non per la politica ma per il mercato. Lavorare per il mercato significa abbattere le barriere non crearne
, perchè non esistono mercati con barriere".
"Esiste il mercato e il mercato oggi è solo il mercato europeo - ha sottolineato Freni - Il mercato italiano è tanto più forte quanto più accetta l'idea che il mercato vero è l'Europa
. E l'Europa come mercato unico dei capitali è l'unica ancora di salvezza
che il mercato finanziario può avere, soprattutto il mercato delle PMI".
"Noi continuiamo a pensare, sbagliando, che il mercato delle PMI sia una peculiarità italiana e che necessiti di una speciale protezione perché figlio di una peculiarità italiana - ha sostenuto il Sottosegretario al MEF - In realtà, se mettessimo il naso un pochettino fuori dai nostri confini, ci accorgeremo che c'è uno straordinario interesse in Europa per il mercato delle PMI che tante anche in Europa e interessate a un mercato come quello italiano che peraltro è tra i più sviluppati nei mercati delle PMI europei. Quindi togliamoci dalla testa di tutelare il mercato delle PMI come fosse un panda italiano
, il mercato delle PMI è una risorsa italiana in prospettiva europea".
"E il mercato si rafforza uscendo dai nostri confini
e ricordandoci che le regole giuste non sono quelle belle dove possiamo mettere il fiocchetto ma sono quelle che funzionano", ha concluso.