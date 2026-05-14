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Freni (MEF): mercato italiano delle PMI non è panda da tutelare, il mercato vero è l'Europa

Al convegno di AssoNEXT

Finanza
Freni (MEF): mercato italiano delle PMI non è panda da tutelare, il mercato vero è l'Europa
(Teleborsa) - "Dobbiamo essere capaci di agire come sistema paese. Quando si parla di mercato non si parla di una parte politica o di una associazione rappresentativa di legittimi interessi, ma si deve parlare solo ed esclusivamente di interesse del paese, perchè il mercato è il paese. Non esiste una economia moderna senza un mercato solido e forte". Lo ha detto Federico Freni, Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, al convegno di AssoNEXT - l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.

"Dobbiamo metterci tutti in testa che lavorare sui mercati significa avere una visione industriale dei mercati, che abbandoni i pregiudizi ideologici che hanno interessato i mercati e che continuano ad affliggerci - ha spiegato - Lavorare sui mercati, e il sistema italiano è a trazione principalmente di PMI, vuol dire immaginare regole e su questo ci abbiamo provato - poi sarà il mercato a dire se l'abbiamo fatto bene o no - e immaginare regole che possono funzionare non per la politica ma per il mercato. Lavorare per il mercato significa abbattere le barriere non crearne, perchè non esistono mercati con barriere".

"Esiste il mercato e il mercato oggi è solo il mercato europeo - ha sottolineato Freni - Il mercato italiano è tanto più forte quanto più accetta l'idea che il mercato vero è l'Europa. E l'Europa come mercato unico dei capitali è l'unica ancora di salvezza che il mercato finanziario può avere, soprattutto il mercato delle PMI".

"Noi continuiamo a pensare, sbagliando, che il mercato delle PMI sia una peculiarità italiana e che necessiti di una speciale protezione perché figlio di una peculiarità italiana - ha sostenuto il Sottosegretario al MEF - In realtà, se mettessimo il naso un pochettino fuori dai nostri confini, ci accorgeremo che c'è uno straordinario interesse in Europa per il mercato delle PMI che tante anche in Europa e interessate a un mercato come quello italiano che peraltro è tra i più sviluppati nei mercati delle PMI europei. Quindi togliamoci dalla testa di tutelare il mercato delle PMI come fosse un panda italiano, il mercato delle PMI è una risorsa italiana in prospettiva europea".

"E il mercato si rafforza uscendo dai nostri confini e ricordandoci che le regole giuste non sono quelle belle dove possiamo mettere il fiocchetto ma sono quelle che funzionano", ha concluso.
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