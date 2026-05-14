AssoNEXT, Polidoro: mercato dei capitali efficiente è importante per sovranità industriale

(Teleborsa) - Il mercato Euronext Growth Milan (EGM) "negli ultimi anni ha mostrato segnali di vitalità ma anche limiti strutturali sempre più evidenti. Abbiamo tenuto un ritmo medio di 20-25 quotazioni l'anno, favorendo la cultura finanziaria tra le PMI italiane, tuttavia il quadro attuale impone delle riflessioni, anche perchè l'anno scorso i delisting hanno superato le nuove IPO, un segnale che non possiamo ignorare". Lo ha detto Vincenzo Polidoro, Presidente di AssoNEXT e Consigliere Esecutivo First Capital , aprendo il convegno annuale di AssoNEXT - l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - presso Palazzo Montecitorio a Roma.



"Le PMI quotate convivono oggi con volumi di scambio insufficienti, una limitata presenza di investitori istituzionali, una copertura di ricerca ridotta e valutazioni che sono spesso distanti dalla qualità industriale delle aziende - ha spiegato - Il tema quindi non è soltanto favorire le nuove quotazioni, ma costruire un mercato che sia capace di accompagnare le imprese, anche dopo la quotazione e sostenendole crescita, investimenti e competitività nel lungo periodo".



"In questo scenario parlare di mercati di capitali significa parlare di sovranità industriale - ha sostenuto Polidoro - Un paese che non dispone di un mercato dei capitali efficiente fatica a finanziare la crescita delle proprie imprese. Espone i propri campioni industriali a dinamiche esogene, a rischi e progressivamente a perdere autonomia economica e capacità competitiva".



"Mettere le PMI italiane nelle condizioni di accedere stabilmente al capitale deve quindi tornare ad essere una priorità di politica industriale - ha detto il Presidente di AssoNEXT - Le criticità da affrontare sono diverse. La prima riguarda la liquidità, che non è un fattore casuale ma il risultato di un ecosistema che funziona con la presenza di investitori stabili e ricerca. Serve poi ampliare la base degli investitori favorendo il ritorno strutturale di fondi pensione, assicurazioni, casse previdenziali e risparmio gestito verso l'economia. Occorre inoltre riportare al centro il tema del capitale paziente, strumenti fiscali come i PIR e poi evoluzione degli stessi devono tornare ad essere leve concrete di politiche economica per sostenere in modo stabile il mercato delle PMI quotate".



"Infine, è necessario per eseguire il percorso di semplificazione normativa e di riduzione dei costi di accesso e permanenza sul mercato, soprattutto per le PMI", ha concluso.

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