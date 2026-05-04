AssoNEXT avvia programma strategico per rivitalizzare PMI e nomina comitato esecutivo

(Teleborsa) - AssoNEXT, l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate, avvia il nuovo Programma Strategico per consolidare il proprio ruolo di facilitatore nel dialogo tra imprese, investitori e istituzioni e sostenere lo sviluppo del mercato dei capitali italiano quale leva strategica per la crescita del sistema Paese.



Il Programma Strategico, approvato dal CdA, nasce come risposta concreta e operativa alle attuali criticità del sistema delle mid e small cap italiane quotate, che stanno fronteggiando una fase di crisi di liquidità e valutazione con impatti su quantità degli scambi, interesse da parte degli investitori istituzionali e volatilità dei titoli.



Il nuovo programma strategico punta a rendere l'universo delle PMI italiane quotate una asset class riconoscibile, liquida e investibile ed è articolato attorno a tre direttrici guida: 1) Equity Visibility - per accrescere la visibilità delle PMI quotate presso gli investitori, anche internazionali, attraverso un insieme di iniziative mirate: la valorizzazione dell'equity research, il rafforzamento del dialogo con gli investitori istituzionali tramite appuntamenti dedicati, la produzione e pubblicazione di ricerche specifiche e la promozione di percorsi formativi volti a consolidare e diffondere le competenze del settore; 2) Fair Market - focalizzato sull'evoluzione del quadro regolamentare, con l'obiettivo di contribuire alla creazione di condizioni eque e sostenibili che favoriscano la permanenza delle PMI sui mercati. Le priorità di intervento si concentrano su tre ambiti: gli incentivi all'accesso ai mercati dei capitali, il rafforzamento delle tutele a favore degli azionisti nelle operazioni di OPA e il contrasto al fenomeno del delisting a sconto, che penalizza gli investitori e riduce l'attrattività complessiva del mercato; 3) Finanza Paziente e Risparmio delle Famiglie - volta a mobilitare il risparmio di lungo periodo verso l'economia reale e a costruire una domanda istituzionale stabile e strutturata per le PMI quotate. L'obiettivo è creare le condizioni affinché strumenti quali i PIR, i fondi pensione e i prodotti assicurativi possano orientarsi con continuità verso questa asset class, sostenuti da un quadro fiscale coerente e favorevole agli investimenti di lungo periodo. In questa stessa direzione si colloca la sfida della Savings and Investments Union e la creazione dei Savings and Investment Accounts (SIA): conti semplificati, digitali e fiscalmente agevolati, capaci di aprire al risparmio retail - anche con importi contenuti - una via diretta per trasformare la liquidità dormiente in capitale produttivo a beneficio del sistema economico e delle famiglie.



Con l'avvio del nuovo Programma Strategico, il CdA di AssoNEXT ha istituito e nominato un Comitato Esecutivo, organo interno allo stesso Consiglio, con ruolo operativo di supporto, coordinamento e attuazione delle decisioni e delle attività deliberate. Il Comitato Esecutivo è presieduto da Vincenzo Polidoro, presidente di AssoNEXT, e comprende Anna Lambiase, vicepresidente, i consiglieri Alberto Gustavo Franceschini Weiss, Luigi Giannotta, Guglielmo Manetti e Simone Strocchi, ed Emilia Orsini, Segretario Generale e Responsabile Relazioni Istituzionali di AssoNEXT. Il Comitato si avvale inoltre del supporto del Comitato Scientifico di AssoNEXT, che partecipa alle riunioni tramite un proprio rappresentante, attualmente nella persona di Lukas Plattner.



"La sfida che ci poniamo è ambiziosa: rafforzare la nostra rappresentatività e incisività e accrescere la visibilità e la competitività del mercato italiano, che offre importanti opportunità non sempre valorizzate adeguatamente - commenta Vincenzo Polidoro, presidente di AssoNEXT - Il Programma Strategico e la costituzione del Comitato Esecutivo gettano le basi per un'azione determinata verso un mercato dei capitali italiano più visibile, investibile e sostenibile".

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