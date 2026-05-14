Clerici (Equita): a PMI quotate servono investitori pazienti, non solo fondi passivi ed esteri

(Teleborsa) - "Noi prima di essere un operatore di mercato, siamo una PMI che ha fatto tutto il percorso dal ginnasio dell'EGM all'università del mercato principale. Ci siamo anche noi quotati nel lontano 2017 sul mercato si chiamava AIM Italia e ora è EGM. Abbiamo fatto poi il translisting con 609 pagine di prospetto perché eravamo ancora nell'epoca dove non era stato fatte le semplificazioni". Lo ha detto Marco Clerici, Co-Head dell'Investment Banking di Equita , al convegno di AssoNEXT - l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.



Parlando un po' di quello che vede sul mercato di capitali, Clerici ha posto l'attenzione sul fatto che "sull'azionario ben oltre la metà dei volumi sono fatti da investitori cosiddetti passivi. Sono investitori che investono sugli indici e non sulle società, mentre il mondo delle PMI per fuzionare bene, lo vediamo in altri paesi europei, ha bisogno di investitori pazienti, che guardano i fondamentali e il singolo asset, e che sono soprattutto investitori domestici. Non c'è alcun paese europeo in cui il mercato delle PMI quotate viva sugli investimenti stranieri o sui fondi passivi".



Parlando di investitori domestici e mondo retail, il Co-Head dell'Investment Banking di Equita ha raccontato la sua esperienza sulle obbligazioni corporate. "Purtroppo o per fortuna gli italiani sono dei BOT people, con una cultura del debito pubblico molto elevata. Siamo riusciti a trasferirla in parte sulle corporate. Abbiamo negli ultimi dieci anni accompagnato circa una trentina di società quotate in Borsa in emissione obbligazionarie agli istituzionali ma anche aperta al retail, sul modello proprio della distribuzione diretta dei BTP, quindi un modello di distribuzione che permette di far confluire i risparmi che sono tanti - più di due trilioni sui conti correnti bancari - almeno in parte sull'economia reale".





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