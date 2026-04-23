Honeywell, fatturato in crescita nel primo trimestre ma sotto le attese. Spin-off Aerospace al 29 giugno

(Teleborsa) - Il gruppo industriale statunitense Honeywell ha annunciato un accordo per la cessione della sua divisione Warehouse and Workflow Solutions (WWS) ad American Industrial Partners, tramite un'operazione interamente in contanti. L'azienda prevede che questa transazione e la precedente cessione di Productivity Solutions and Services (PSS) si concludano nella seconda metà del 2026.



Honwywell ha inoltre aggiornato la data prevista per lo scorporo di Honeywell Aerospace al 29 giugno 2026, previa approvazione finale del Consiglio di Amministrazione di Honeywell e il soddisfacimento di altre condizioni standard.



Il gruppo industriale ha anche diffuso i conti del primo trimestre 2026 che hanno riportato vendite cresciute del 2%, sia su base reported che organica, a 9,14 miliardi di dollari, trainate principalmente da politiche di prezzo e dal lancio di nuovi prodotti. Gli ordini sono cresciuti del 7% a livello organico, grazie alla forte domanda nel settore dell'automazione industriale e degli edifici. Di conseguenza, il portafoglio ordini è aumentato del 2% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo i 38,3 miliardi di dollari. Il fatturato è tuttavia inferiore al consensus degli analisti che si attendevano un valore di circa 9,3 miliardi.



L'utile operativo è diminuito del 14% a 1,47 miliardi. Il margine operativo si è contratto di 320 punti base, attestandosi al 16,1%, a causa di una svalutazione relativa agli asset PSS e WWS destinati alla vendita e di maggiori costi di riposizionamento e dismissione.



L'utile per azione (EPS) del primo trimestre, pari a 1,29 dollari, è diminuito del 35% su base annua a causa di oneri relativi alla ristrutturazione del debito, alla svalutazione degli asset destinati alla vendita, al riposizionamento e ad altre voci connesse alla separazione. Escludendo queste voci, l'utile per azione rettificato è aumentato dell'11%, raggiungendo i 2,45 dollari, principalmente grazie alla crescita degli utili di segmento e alla riduzione del numero medio ponderato di azioni in circolazione. La voce è maggiore rispetto alle stime degli analisti ferme a 2,32 dollari per azione.



Il flusso di cassa libero di 0,1 miliardi è diminuito su base annua principalmente a causa della tempistica degli incassi, derivante in parte dal conflitto in Medio Oriente.



"In questo trimestre, abbiamo compiuto i passi finali per concludere la nostra trasformazione pluriennale del portafoglio con gli annunci di vendita di Productivity Solutions and Services e Warehouse and Workflow Solutions, entrambe con chiusura prevista nella seconda metà del 2026. Inoltre, si prevede che lo spin-off di Honeywell Aerospace sarà completato nel terzo trimestre, il 29 giugno. Tutte le acquisizioni, le cessioni, gli spin-off e le semplificazioni degli ultimi anni hanno posizionato sia il settore aerospaziale che quello dell'automazione per un futuro brillante come aziende leader indipendenti, e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli durante i prossimi investor day di giugno", ha affermato il presidente e amministratore delegato Vimal Kapur.



L'azienda mantiene le proprie previsioni per l'intero 2026 dopo un primo trimestre positivo, nonostante l'incertezza derivante dal conflitto in Medio Oriente. Honeywell continua a prevedere un fatturato annuo compreso tra 38,8 e 39,8 miliardi di dollari, con una crescita organica tra il 3% e il 6%; utili per azione rettificati compresi tra 10,35 e 10,65 dollari, in aumento dal 6% al 9%. Le aspettative sul flusso di cassa libero rimangono invariate tra 5,3 e 5,6 miliardi di dollari.





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