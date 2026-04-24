Enpam, utile di 700 milioni di euro nel 2025 grazie a investimenti finanziari

presidente Alberto Oliveti - ma la solidità patrimoniale e la qualità degli investimenti continuano a garantire risultati complessivi positivi e la piena sostenibilità del sistema previdenziale dei medici e degli odontoiatri".

(Teleborsa) -, l'ente di previdenza di medici e odontoiatri, ha chiuso ilcon une un patrimonio a valore di mercato pari a 31,3 miliardi di euro (27,66 miliardi di euro a valore di libro, in crescita del 2,98 per cento rispetto all'anno precedente)."Stiamo attraversando la fase più intensa della gobba pensionistica, con un aumento fisiologico delle prestazioni - dichiara ilNel 2025 ilregistra undi circa 183 milioni di euro legato alla crescita delle pensioni erogate, il cui ammontare è cresciuto di oltre 323 milioni di euro rispetto al 2024, in linea con le dinamiche demografiche attese.Il risultato complessivo dell'esercizio 2025 resta però ampiamente positivo grazie al, che hanno prodotto proventi per circa 934 milioni di euro, trainati soprattutto dalla componente finanziaria. Solo questa gestione ha chiuso l'anno con un risultato netto superiore a 831 milioni di euro e un rendimento del portafoglio pari al 9,60% mark-to-market. Il settore immobiliare da parte sua ha invece contribuito con oltre 100 milioni di euro di avanzo, tra canoni e dividendi."In un anno abbiamo pagatodi euro e il nostro impegno aumenterà nel tempo - dice il presidente - Per assolvere questo compito, gli equilibri dell'Enpam dovranno essere mantenuti. Per questa ragione monitoriamo con attenzione tutti i cambiamenti, anche legislativi, che potrebbero avere un impatto sulla sostenibilità previdenziale".