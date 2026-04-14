MotorK, aumento di capitale da 2,5 milioni di euro riservato all'italiana Underdogs

(Teleborsa) - MotorK , gruppo quotato ad Amsterdam e specializzato in soluzioni SaaS per il retail automotive, ha annunciato un aumento di capitale riservato di 2,5 milioni di euro con Underdogs Group, gruppo italiano attivo nel settore MarTech.



Il round si basa su un prezzo per azione di 2,75 euro e comporta l'emissione di 909.091 nuove azioni ordinarie che saranno soggette a un periodo di lock-up di 12 mesi, a sottolineare la visione a lungo termine degli investitori. Si tratta di uno sconto del 10,1% rispetto alla chiusura di ieri a quota 3,06 euro per azione.







(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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